Когда жизнь на карантине облагораживает душу! Баку в строках и рифмах (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Чудо человеческой души состоит в том, что музыка, картины и стихи могут вызывать у нас радость и боль, счастливые или грустные воспоминания. Поэзия - фонтан эмоций и идей, возможность выражения своей мечты, идеала, исходящего из человеческого сердца и души. Можно творить и сегодня, когда пандемия коронавируса загнала людей по домам, заставила опустеть города, а людей - сохранять дистанцию между собой… Пусть эти прекрасные стихи помогут вам отвлечься от повседневности и задуматься о важном. Душевные стихи могут стать собеседником, когда никого другого нет рядом, дать нам немного тепла и надежды.

Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная читает стихотворение Беллы Ахмадулиной "О, мой застенчивый герой...", озаренная пламенем свечи.

Поэтесса Нармина Мамедзаде читает строки собственного произведения "Нет ничего неверного на свете", гуляя по опустевшему городу.

Руководитель кастинг-агентства Best Cast Сабина Гасанова читает стихотворение Нади Исаевой "Я узнала…", глядя на мир из окна своего дома.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)