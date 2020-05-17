Баку в золотистой паутине времени – дворики, белые паруса, трамваи, троллейбусы … (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Музейный центр Министерства культуры Азербайджана в рамках кампании #Evdəqal и проекта "Ностальгия" представляет третью виртуальную выставку под названием "Мой город Золотой", сообщили Trend Life в пресс-службе музея. Онлайн-экспозиция посвящена Международному дню музеев – 18 мая.

Находясь в социальной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, очень скучаем по улицам и проспектам Баку, которые в это время года приобретают особую прелесть, расцветая всеми красками. Неугомонная детвора рвется гулять во дворы и в парки, а взрослые уходят мыслями в прошлое, которое у каждого свое, но кое-что нас все же объединяет – это Баку, город нашей юности. В золотой дымке прошлого встает перед нами Баку минувших дней – город нашей мечты, город волшебных сказок и высоких грез… Счастливые дни детства, последние школьные дни перед экзаменами и летними каникулами, майские праздники. Звонки трамваев и шелест троллейбусов, на которых так интересно было кататься, созерцая расцветающий под весенним солнцем город. Яркие наряды местных красавиц и пестрые крылья удодов, волшебных птиц Абшерона. Белые паруса над синей бухтой, вечнозеленые кроны деревьев бульвара и почти игрушечные лодочки "Бакинской Венеции". Гигантская ракушка "Жемчужины", маленькие вагончики Фуникулера и ажурный, летящий фасад ресторана "Чинар". Раскаленная солнцем громада Девичьей башни, россыпь улочек Ичери шехер и "итальянские" дворики.

Все это создавало особую атмосферу, которую мы сейчас видим сквозь золотистую паутину времени. Неповторимая атмосфера прошлого воссоздана в полотнах художников, вошедших в виртуальную экспозицию – Вугар Али, Эльдар Бабазаде, Фуад Манафов, Эльмар Агамирза, Тамила Гасанова, Азер Ислам. В качестве музыкального сопровождения была выбрана песня "Город золотой" (музыка Бориса Гребенщикова на стихи Анри Волохонского), повествующая об идеальном городе-рае.

"С 18 мая у нас в Азербайджане было объявлено очередное ослабление правил карантина, и теперь, в эти чудесные весенние дни, для публики вновь открылись сады и парки, в том числе музеи. Будем надеяться, что после окончания карантина все изменится к лучшему, и в Баку станет острей ощущаться прежний уникальный дух веры, надежды и любви, пронизывающий этот город. И пусть его, в том числе и на нашей выставке, увидит весь мир. Мы хотим, чтобы Баку в мире узнавали буквально "с первой ноты", по самым известным его памятникам архитектуры. Давайте сделаем наш город городом мечты! ", - говорится в сообщении

Проект "Ностальгия" - это своего рода калейдоскоп воспоминаний, предоставленных художниками. Он рассчитан не только на зрителей старшего возраста, но и на молодежь, которой будет интересно увидеть, каким был их город двадцать, тридцать или, допустим, семьдесят лет назад. Ранее были представлены "Дачи Абшерона" https://www.trend.az/life/culture/3227705.html и "Домашний натюрморт" https://www.trend.az/life/culture/3234660.html.

Автор идеи и куратор проекта - директор Музейного центра Лиана Везирова, координатор -заведующая экспозицией Галереи искусств Музейного центра Самира Нуриева, сбор материала- главный смотритель Галереи искусств : Дурдана Гурбанова, текст - член Союза художников Азербайджана, искусствовед Наиля Баннаева, дизайн - художник, дизайнер, фотограф Фахрия Мамедова.

(Автор: Вугар Иманов)