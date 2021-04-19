Мой город – в Азербайджане объявлен челлендж
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея объявила челлендж #Mənimşəhərim (#МойГород). Об этом сообщили Trend Life в галерее.
Чтобы присоединиться к челленджу, любой желающий может поделиться на своей странице в социальной сети фотографией художественного произведения под хештегом #Mənimşəhərim.
Задачи акции - продемонстрировать самые красивые уголки родного края.
Через неделю со дня объявления челленджа выбранные произведения будут продемонстрированы на официальных страницах Азербайджанской государственной картинной галереи.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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