19-летней азербайджанской скрипачке вручен чешский "Оскар" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Талантливая азербайджанская скрипачка, студентка Чешской консерватории Джанель Наджафли (19 лет) награждена Orfeus (Plzeský Orfeus) за успехи в области музыкального искусства за 2020 год, сообщила Trend Life мать музыканта Наиля Абдуллаева.

Церемония награждения Plzeský Orfeus и Plzeský Orfeus-junior прошла во Дворце муниципалитета Пльзеня с участием представителей мэрии города и Фонда "700-летие города Пльзень". Премии учреждены мэрией города Пльзень.

Интересно, что, как правило, наградой отмечаются граждане страны, но впервые в истории награды Orfeus, которую называют чешским музыкальным "Оскаром", удостоена иностранная студентка. На соискание награды ее кандидатура была выдвинута ректором Чешской консерватории Мирославом Брейха и преподавателем, профессором Романом Федорчуком в декабре 2020 года. Джанель Наджафли была удостоена этой награды в феврале 2021 года, но церемония награждения была отложена из-за пандемии.

Джанель Наджафли родилась 24 марта 2002 года в Баку. Была солисткой детского музыкального театра Aysel под руководством известного композитора, народного артиста Огтая Зульфугарова. Выпускница средней специализированной музыкальной школы имени Бюльбюля (класс Аяза Гамбарли). В юные годы стала солисткой Государственного детского оркестра Tutti, созданного прославленным дирижером, народным артистом Теймуром Гёйчаевым. Ныне является концертмейстером первых скрипок этого коллектива, а также солисткой Государственного молодежного оркестра и участницей созданного народным артистом Мурадом Адыгезалзаде проекта "Gənclərə dəstək" Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Джанель Наджафли – студентка третьего курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (заочно, в классе народной артистки, профессора Захры Гулиевой) и Чешской консерватории в Пльзене (очно, в классе всемирно известного скрипача, профессора Романа Федорчука). Является лауреатом международных конкурсов и фестивалей в Азербайджане, Польше, Чехии, России, Бельгии, США, Турции и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)