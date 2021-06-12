В Баку покажут спектакль для 10-месячных детей

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя приступил к реализации нового проекта со слоганом Sənətlə tərbiyə et ("Воспитывай на творчестве!"), в рамках которого будет показан спектакль "Bəbə səhnəsi" ("Сцена для малыша") для малышей от 10 месяцев до трех лет, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Приобщение ребенка к театру − важная задача для взрослых. Каждый ли родитель старается приобщить своего ребенка к театру? Давайте ответим честно: далеко не все. И очень напрасно. Потому что игра в перевоплощение и переодевание - излюбленное занятие всех детишек. Именно дети способны наиболее чутко и эмоционально отозваться на происходящее на сцене. И не стоит все перекладывать на плечи педагогов и воспитателей. Конечно, ребенка поведут на спектакль с классом, но лучшим вариантом будет полноценное знакомство с этим видом искусства вместе с родными.

Знакомство с театром вместе с родителями позволит привить любовь к этой сфере творчества на всю жизнь.

А тем более для малышей, для которых 20-30-минутный спектакль "Bəbə səhnəsi" будет представлен в виде развлекательной сказки с любимыми детскими героями. И для родителей это станет замечательным отдыхом и послужит поддержкой для эстетического воспитания малышей.

Спектакль будет показан после открытия театров, деятельность которых приостановлена из-за пандемии.

(Автор: Вугар Иманов)