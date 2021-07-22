YARAT представляет экспозицию, посвященную Дню Военно-морского флота (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии состоится открытие экспозиции "Фотохроники флота с высоты птичьего полета", посвященной Дню Военно-морского флота, сообщает Trend Life. Открытие выставки состоится в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков, 23 июля в 16:00.

Выставка организована при поддержке Русского дома в Баку (РИКЦ) и Пространства Современного Искусства YARAT. Материалы подготовлены Бакинским фестивалем стрит-фотографии и Объединением фотографов Азербайджана.



Экспозиция включает в себя кадры, сделанные фотографом Виктором Корвин-Кербером. Вся эта историческая цепочка, запечатленная в фотографиях Виктора Корвина-Кербера, поднимает зрителя над уровнем земли и показывает знакомый город и море в совершенно ином ракурсе.



Расположенный на границе Европы и Азии Каспий веками играл важнейшую роль в процессе экономического и культурного развития народов и стран на его берегах. Каспийское море было удобным водным путем, связывающим страны Ближнего и Среднего Востока, а также Индию и Китай с Европой. Военно-морская история Азербайджана уходит своими корнями вглубь веков.



О фотографе

Виктор Львович Корвин-Кербер (1894, Эстония) родился в Ревеле (Таллинн) в семье военно-морской элиты.

Детские годы Виктора Кербера прошли в Кронштадте. Затем последовал школьный период в Петербурге, где в 1912 году он окончил немецкую гимназию Карла Мая. Будучи гимназистом, Виктор увлекается авиацией, участвует в деятельности первого в России школьного авиационного кружка Николая Фарусека. Еще одним увлечением технически одаренного юноши с детских лет была фотография. Именно в Баку Виктор Кербер получил уникальную возможность сочетать два любимых занятия.

Потомственный дворянин немецкого происхождения, потомок адмиралов российского императорского флота, офицер царской армии, белогвардеец, советский инженер, репрессированный̆, а затем реабилитированный̆ авиаконструктор, офицер Красной Армии, организатор производства он был незаурядной̆ личностью, чья жизнь была полна взлетов, падений и самых неожиданных поворотов. Неизменным оставалось одно: любовь и преданность морской авиации. Этот выбор жизненного пути был сделан им в Бакинский офицерской школе морской авиации. И хотя после 1918 года Виктору Львовичу так и не довелось побывать в Баку, именно здесь им была отснята и собрана уникальная коллекция аэрофотоснимков, значимость которой сегодня трудно переоценить.

Даты: 23 – 27 июля 2021 года

Место проведения: Музей азербайджанской живописи XX-XXI веков, Площадь Государственного флага. Режим работы выставки: вторник – воскресенье, с 12:00 до 21:00. Вход - свободный.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)