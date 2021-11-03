В Баку объявлен конкурс "Золотая осень"
БАКУ /Trend Life/ - Русский дом (Российский информационно-культурный центр) в Баку объявил о проведении фотоконкурса "Золотая осень", сообщили Trend Life организаторы.
Фотоработы, представленные на конкурс, должны отражать ключевые элементы осени, а именно: желтые листья деревьев, поздний урожай, дожди и туман.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября, а фотоработы - в электронном виде (расширение – .jpg, .jpeg). Размер одного изображения должен быть не менее 1 Мб и не более 15 Мб (не менее 1500 пикселей по длинной стороне). Каждая работа должна иметь название.
Цифровая обработка изображения допустима, но не должна изменять сущность фотографии, искажать реальные цвета, краски и факты.
На конкурс не принимаются работы с применением монтажа, компьютерной графики и коллажей.
Фотографии, заявленные авторами на конкурс, могут быть отклонены, если они не соответствуют тематике, низкого художественного или технического качества и т.д.
Предоставляя работы, участник подтверждает, что все авторские права на каждую представленную им фотографию принадлежат исключительно ему и что использование снимка не нарушает прав третьих лиц, разрешает использование фотографий при проведении конкурса и дает согласие на их публикацию.
Желающие принять участие в конкурсе могут отправить заявку на адрес электронной почты [email protected] с пометкой "фотоконкурс", а также указать данные автора (ФИО).
Итоги конкурса будут подведены 16-23 ноября.
Лучшие работы будут представлены на выставке в Русском доме в Баку.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)