В Баку объявлен конкурс "Золотая осень"

БАКУ /Trend Life/ - Русский дом (Российский информационно-культурный центр) в Баку объявил о проведении фотоконкурса "Золотая осень", сообщили Trend Life организаторы.

Фотоработы, представленные на конкурс, должны отражать ключевые элементы осени, а именно: желтые листья деревьев, поздний урожай, дожди и туман.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября, а фотоработы - в электронном виде (расширение – .jpg, .jpeg). Размер одного изображения должен быть не менее 1 Мб и не более 15 Мб (не менее 1500 пикселей по длинной стороне). Каждая работа должна иметь название.

Цифровая обработка изображения допустима, но не должна изменять сущность фотографии, искажать реальные цвета, краски и факты.

На конкурс не принимаются работы с применением монтажа, компьютерной графики и коллажей.

Фотографии, заявленные авторами на конкурс, могут быть отклонены, если они не соответствуют тематике, низкого художественного или технического качества и т.д.

Предоставляя работы, участник подтверждает, что все авторские права на каждую представленную им фотографию принадлежат исключительно ему и что использование снимка не нарушает прав третьих лиц, разрешает использование фотографий при проведении конкурса и дает согласие на их публикацию.

Желающие принять участие в конкурсе могут отправить заявку на адрес электронной почты [email protected] с пометкой "фотоконкурс", а также указать данные автора (ФИО).

Итоги конкурса будут подведены 16-23 ноября.

Лучшие работы будут представлены на выставке в Русском доме в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)