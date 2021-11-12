Ясновидец человеческой души в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр) состоялось открытие выставки, посвященной 200-летию со дня рождения русского писателя, мыслителя, философа Федора Достоевского "Ясновидец человеческой души. Федор Михайлович Достоевский", подготовленной Владимиром Беликовым, профессором, доктором технических наук, сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома.

На примере данной экспозиции организатор пытался показать творческие возможности гравюры в различных ее техниках. Замечательные художники, используя весь широкий знаковый спектр гравюры, в предметно-реалистических и абстрактно-символических образах доносят до зрителя свое понимание мыслей и идей Федора Достоевского. Разобраться в технике и стилях картин помогла гостям художник и искусствовед Тамилла Гасанова.



Также был показан документальный фильм "Своим голосом", созданный Музейно-выставочным объединением "Манеж", в котором анализируются восемь художественных фильмов по мотивам повести Федора Достоевского "Белые ночи", созданных в разное время в разных странах.

Отметим, что двести лет прошло со дня рождения Ф.М. Достоевского, но и сегодня не утихают споры о его духовном наследии, не ослабевают поиски путей к раскрытию тайн его творчества, не иссякает поток исследований, вариантов трактовок его образов, гипотез и интерпретаций.



Достоевский и сегодня для специалистов и читателей во многом является загадкой. Каждая эпоха, каждое поколение начинает читать и постигать Достоевского как бы заново. Это свойство гения. Его произведения как грани магического кристалла высвечивают проблемы человека и общества в трагических их проявлениях, в событиях, которые он пророчески предугадал.

(Автор: Джани Бабаева)