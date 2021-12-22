Как Ичеришехер стал Буэнос-Айресом, или Смелые эксперименты ученого Сальватора (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр) прошел показ известного советского фильма "Человек-амфибия", снятого по одноименному роману Александра Беляева, сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома. Показ был приурочен к Международному дню кино.

Премьера экранизации научно-фантастического романа состоялась в декабре 1961 года. В 2021 году легендарной ленте "Человек-амфибия" исполняется 60 лет.

Перед началом фильма известный блогер и журналист Вячеслав Сапунов рассказал об интересных фактах, связанных с созданием киноленты.

Действие картины происходит в латиноамериканском городе Буэнос-Айресе. На время съемок "Буэнос-Айресом" стала историческая часть Баку – Ичеришехер, где благодаря техническим и творческим находкам съемочной группы в начале 1960-х годов советские зрители получили кинофантастику настолько завораживающую, что "Человека-амфибию" хотелось пересматривать снова и снова.

Сюжет фильма: ученый Сальватор в результате смелых экспериментов спас жизнь маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы. С этого дня Ихтиандр, так назвал приемного сына ученый, мог плавать под водой как рыба, нырять на любую глубину, но ему было тяжело подолгу находиться на суше. Спустя годы по тихому приморскому городу поползли слухи о Морском Дьяволе, наводящем ужас на рыбаков. В это время в городе появляется молодой человек, который мало общается с людьми и прекрасно плавает. Он знакомится с дочерью бедняка, красавицей Гутиэре, и без памяти в нее влюбляется…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)