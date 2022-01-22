Как азербайджанская молодежь отметит свой праздник?

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку первого февраля будет представлена концертная программа в рамках проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи"). Начало - в 19:00, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На вечере выступят участники проекта – лауреаты международных и республиканских конкурсов. Юные дарования представят музыкальные номера в сопровождении заслуженной артистки Азербайджана, пианистки Наргиз Алиевой. Концерт приурочен ко Дню молодежи Азербайджана.

Напомним, что автор идеи проекта Gənclərə dəstək – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)