Звездный дуэт из Казахстана представил в Баку "Лебединое озеро" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоялся показ одного из самых красивых классических балетов - "Лебединое озеро" Петра Чайковского, сообщает Trend Life.

Для исполнения главных партий были приглашены звезды балета Государственного театра оперы и балета "Астана-опера" - заслуженные деятели Казахстана, лауреаты международных конкурсов артистов балета Айгерим Бекетаева (партия Одетты-Одилии) и Еркин Рахматуллаев (партия принца Зигфрида).

Зрители дали высокую оценку исполнению Айгерим Бекетаевой психологически сложного образа в так называемой "двойной" партии – королевы Белых лебедей Одетты и её чёрного двойника Одиллии. Она блистательно исполнила как адажио "белого" первого акта, так и изумительное по красоте "чёрное" па-де-де второго акта. Артистка произвела на зрителей большое впечатление своей удивительной пластикой, высочайшей техникой и артистизмом.

Также поразило зрителей великолепное выступление Еркина Рахматуллева в партии Зигфрида - образе, который является одним из самых содержательных и сложных в классическом наследии танцевальных мужских образов.

В показе постановки также приняли участие ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета - заслуженные артисты Азербайджана Самир Самедов, Анар Микаилов, Макар Ферштандт, Джамиля Керимова, Эльмира Сулейманова, солисты Аян Эйвазова, Тимур Одушев и другие. С большим профессионализмом и вдохновением спектаклем дирижировал главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Отметим, что сюжет балета основан на мотивах романтической немецкой легенды о прекрасной девушке, превращённой в белого лебедя. Блестящая музыка Петра Чайковского и драматургия спектакля, в которой чередуются реальные и фантастические картины, неизменно вызывает большой интерес у поклонников театрального искусства.

Спектакль собрал большую зрительскую аудиторию и прошел с ошеломляющим успехом. Выступления артистов балета проходили под нескончаемые аплодисменты и возгласы "Браво!".

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