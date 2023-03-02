YARAT представил в Саатлы выставку художников "Тонкие наблюдения" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представило в Государственной картинной галерее Саатлы групповую выставку известных и молодых художников под названием "İncə müşahidələr", сообщили Trend Life организаторы.

На открытии выступили глава Исполнительной власти Саатлинского района Эльмир Багиров, руководитель департамента по связям с общественностью Пространства современного искусства YARAT Хокума Керимова, участники экспозиции и другие участники.

Экспозиция черпала вдохновение из поэтики повседневной жизни. Основная идея - предложить другой взгляд на повседневную жизнь глазами художников. В безграничном информационном “тумане” можно сбиться с пути и потерять из виду важные вопросы. Выставка подчеркивает моменты, которые могут быть периферийными, но на которые, возможно, стоит обратить внимание, и которые на первый взгляд кажутся простыми. Чтобы оценить простой день, достаточно тонко понаблюдать за окружающей средой и событиями. Художники обычно рассматривают темы, которые мы упускаем из виду и на которые не обращаем внимания. Этими темами могут быть концепции времени и пространства, память и личность, простые человеческие эмоции и их истории, культура и народные ценности. В контексте эфемерности дневника выставка предлагает гуманистический подход к наблюдению, размышлениям и изменениям к лучшему.

Фотограф Дадаш Адна в своих работах освещает поэтику простоты – людей и их окружение, пейзажи родной деревни, нежные оттенки человеческих желаний. По аналогичному методу в видеоинсталляции "А вдруг" Мехрин Алили наблюдает за своим окружением, исследуя существующую и параллельную реальность, сравнивая кадры из мегаполиса и сельской жизни. В видеороликах художница задается вопросом, какой могла бы быть другая его жизнь, если бы внезапно его семья не уехала в город. Привычки человека, проявляющиеся в портрете города, также тесно прослеживаются в работах Эльтурана Мамедова: несоответствующие друг другу цвета, смещенные предметы и банальность проявляются самым неожиданным образом. В работах Рамала Кязыма показано, как борьба и волнующие моменты, пережитые в одиночку, уже стали неотъемлемой частью современной жизни. Художник показывает сложность, казалось бы, простых человеческих эмоций и чувств в гротескной, слишком выпуклой форме, чтобы вызвать сильные чувства.

Инсталляция Надира Эминова "Okey, bumer" - ирония постмодернистского общества и его механизмов выживания. Художник наблюдает, как СМИ влияют на человеческое восприятие и создают обманчивую идею для большинства. Как будто жизнь высмеивается с другой стороны экрана, где художник указывает на бегство и пропасть между реальностью и познанием, создавая уединенную и настойчивую атмосферу.

Выставка также отражает размышления на универсальные темы. В своих работах художник Солтан Султанлы исследует экзистенциальные вопросы человеческой жизни и социального поведения. В своих работах он обращается к таким темам, как любовь, труд, потеря и человеческие отношения, и дает своим картинам имена, которые раскрывают его концепцию жизни, богатую личными деталями, которые объясняют его основное намерение.

Есть вещи, о которых универсально неприятно думать, например, тот факт, что все, кого мы знаем и любим, рано или поздно покидают этот мир. Эти истины вечны, но люди обычно пытаются их прогнать. Инсталляция Хабиба Сахера "В ожидании Годо" отражает потери, заявляя, что через постоянное обновление человек исследует свое прошлое и примиряется с ним. А "Дервиш" художника Рашада Бабаева представляет собой медитативное состояние сознательного освобождения от пространства и времени. Благодаря аскетизму, связанному с мистическими суфийскими традициями, дервиш передает будущим поколениям весть о мудрости. Художник освещает силу культурных и религиозных корней в формировании современной региональной культуры.

Экспозиция включает в себя работы из постоянной коллекции YARAT, а также личные работы художников. Традиционно на основе выставок YARAT создает и реализует образовательные программы. В рамках программы можно будет посещать лекции и мастер-классы по современному искусству.

Выставка проводится при поддержке министерства культуры Азербайджана, Сабирабадского регионального управления культуры и Государственной картинной галереи Саатлы.