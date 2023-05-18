Новый директор Международного центра мугама Сахиб Пашазаде представлен коллективу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Назначенный соответствующим приказом министра культуры директором Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде представлен коллективу, сообщает Trend Life.

Заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов поздравил Сахиба Пашазаде с назначением на должность и рассказал о внимании и заботе нашего государства к искусству мугама. В своем выступлении советник министра культуры, заслуженный деятель искусств Джахангир Селимханов рассказал о достойном представлении Сахибом Пашазаде нашего исполнительского искусства в различных странах мира, успешных выступлениях в международных проектах.

Сахиб Пашазаде поблагодарил за оказанное доверие, подчеркнув, что коллектив Международного центра мугама является родным и дорогим ему коллективом, где с первого дня создания центра принимал участие в многочисленных концертных программах и проектах. И продолжит свою плодотворную деятельность на посту директора.

Сахиб Пашазаде – доцент Азербайджанской национальной консерватории, лауреат Республиканского конкурса мугама 1998 года, обладатель медали "Терегги". Тарист – виртуоз. Выступал соло и в составе мугамного трио на многочисленных фестивалях и концертах как в стране, так и за ее пределами.