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Дни культуры Узбекистана в Азербайджане: Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева и другие выступят с концертом в Баку

Культура Материалы 31 июля 2023 11:58 (UTC +04:00)
Дни культуры Узбекистана в Азербайджане: Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева и другие выступят с концертом в Баку

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - 1-4 августа в Баку пройдут Дни культуры Узбекистана, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В рамках мероприятия, организованного министерством культуры Узбекистана, состоится большая концертная программа с участием известных узбекских деятелей искусства, также предусмотрены показы театральных постановок, проведение книжных выставок и другие мероприятия.

В рамках Дней культуры выступят народные артисты Узбекистана Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Хашимжон Исмаилов, Зулайхо Бойханова, Гульсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Самандар Алимов и другие.

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