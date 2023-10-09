Уникальное водное цирковое шоу в Баку - симфонии из 600 фонтанов со 100 тоннами воды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский государственный цирк с 13 по 26 ноября представит новую осеннюю программу - международное водное цирковое шоу "Möcüzələr Şəhəri" (Удивительный город) под руководством всемирно известного артиста цирка, обладателя ряда престижных наград в сфере циркового искусства Аллахверди Исрафилова, сообщает Trend Life.

В связи с этим девятого октября была проведена пресс-конференция, на которой организаторы уникального представления раскрыли некоторые подробности предстоящего шоу.

По словам исполняющего обязанности директора Бакинского государственного цирка Нахида Агаева, осенний сезон цирк открывает потрясающим водным цирковым шоу "Удивительный город".

"Бакинский цирк каждый раз старается представить своим зрителям программы, которые были с большим аншлагом приняты зрителями в ведущих странах Европы, городах России. Особенность программы "Удивительный город" в том, что это не просто цирковые номера, демонстрируемые один за другим - это цирковое представление с сюжетной линией. В программе цирковые жанры гармонично соединены с цирковыми технологиями. Впервые на арене цирка будут представлены захватывающие номера в сопровождении симфонии из 600 фонтанов со 100 тоннами воды, с масштабными декорациями", - отметил Агаев.

Было подчеркнуто, что по традиции Бакинского государственного цирка первое представление, которое пройдет 10 октября, будет носить благотворительный характер – его посетят члены семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, а также дети, оставшиеся без родительской опеки и с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил Аллахверди Исрафилов, зрителей водного циркового шоу "Удивительный город" ждет много новшеств.

"Бакинский цирк всегда прислушивается к зрительским интересам, при организации программ старается поразить их воображение. Для нас большая гордость, что на арене Бакинского цирка мы представляем водное цирковое шоу. Оно отличается самыми инновационными и технологичными в мире решениями. Шоу объединило уникальные цирковые номера, фонтаны, номера с животными, звуковое и световое оформление. В нем заняты титулованные цирковые артисты - лауреаты фестивалей циркового искусства", - сказал Исрафилов.

Наталья Бережко - представитель организации "Водная Феерия" (Россия), при партнерстве с которой организовано шоу, отметила, что во время представления манеж будет менять свое положение несколько раз.

"Данный фонтанный комплекс позволяет одновременно работать на манеже артистам и фонтанам, при этом никакой репертуар артистов в данном случае не страдает. Потому что фонтаны и вода абсолютно не мешают исполнению трюков. Если раньше вы видели как артисты исполняли свои трюки, а далее включались фонтаны, то сейчас мы смогли синтезировать вместе и то, и другое. Еще уникальность проекта в том, что на данной конструкции свободно работают наши четвероногие артисты, вода животным абсолютно не мешает, они привыкли и не боятся. Также во время представления манеж будет менять свое положение несколько раз – эти платформы в течение секунды поднимаются, складываются, тут же открываются фонтаны", - подчеркнула Бережко.

В программе принимают участие известные артисты цирка, среди которых Сергей Бондарчук (прим. авт. – артист из Беларуси), являющийся партнером данного проекта. Говоря о сюжете, он подчеркнул, что артисты шоу расскажут историю великолепного путешествия, герои истории перенесут зрителей в мир чудес на уникальном корабле.

"Исключительность шоу в том, что геометрия манежа меняется, гидравлика меняется. Плюс уникальный подбор артистов из известных цирковых династий, титулованных. Думаю, публика удивится! И еще не стоит путать с другими проектами цирка на воде, шоу "Удивительный город" – это абсолютно новый проект и технический самый совершенный", - добавил Бондарчук.

"Удивительный город" – это восхитительное путешествие на сказочном корабле в мир чудес.

Захватывающие номера первоклассных мастеров циркового искусства - клоун, акробаты, гимнасты, эквилибристы...

Зрители увидят цирковые номера с медведями, собаками, обезьянами и попугаями. Каждый из номеров – отдельная история, которая словно в калейдоскопе складывается в завораживающий мир, не оставляющий равнодушными не только детей, но и взрослых.

Билеты (от 11 до 35 манатов) можно приобрести во всех кассах города и онлайн на сайте iTicket.az - https://iticket.az/events/other/water-circus-the-city-of-wonders

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