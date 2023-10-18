В Нахчыване состоится соло-концерт народной артистки Фидан Гаджиевой

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева города Нахчыван, 27 октября в 19.00, состоится соло-концерт оперной исполнительницы, народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой, организованный при поддержке Министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Trend Life.

Фидан Гаджиева выступит в сопровождении симфонического оркестра Нахчыванской государственной филармонии под управлением лауреатов международных конкурсов Орхана Гашимова и Джахангира Гурбанова, концертмейстер – заслуженная артистка Наргиз Алиева. На вечере прозвучат произведения азербайджанских и мировых классиков.

Билеты можно приобрести в кассах Дворца Гейдара Алиева в Нахчыване и Нахчыванском государственном национальном драматическом театре.

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