Психея азербайджанской художницы подарила настоящее наслаждение гостям Dolls Prague в Праге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Праге в историческом здании Дворца Люцерна (Palac Lucerna) состоялось открытие международной выставки кукольников Doll Prague с участием представителя Азербайджана, сообщила Trend Life член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества, Европейского конгресса литераторов и Союза русскоязычных писателей Чехии, основательница общества "Натаван", поэтесса Лейла Бегим.

Азербайджан представила, живущая в Чехии, Вяфа Ашумова.

"В культуре разных народов присутствует образ бабочки - в сказках, мифах, легендах. У древних римлян бабочки - это сорванные ветром цветы. Японская бабочка символизируют все самое прекрасное в человеке. У славян бабочки олицетворяют чистые души ангелов. В древнегреческой мифологии душа представлялась в виде девушки Психеи с крыльями бабочки. Согласно мифологии от любви Психеи и Эрота, родилась богиня Наслаждения. Психея азербайджанской художницы Вафы Ашумовой подарила настоящее наслаждение гостям экспозиции", - отметила Лейла Бегим.

Член Союза художников Азербайджана Вафа Ашумова ранее на Doll Prague 2017, наряду с другими куклами, выставляла и свою композицию "Сары гялин". В 2018 году она представила коллекцию "Семь красавиц" - образы поэмы великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. А в номинации "Платье" Ашумова была удостоена диплома победителя "Куклы года - 2019". В 2022 году она экспонировала куклы в стиле рококо.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!