Архитектура Оренбурга глазами Рустама Гусейнова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Экспозиция фотографий архитектурных и исторических памятников Оренбурга визуально воссоздает несколько эпох истории России, давая возможность заглянуть в увлекательное прошлое, которое провел историк, фотограф, куратор просветительских и художественных проектов Рустам Гусейнов в Русском доме в Баку, сообщает Trend Life.

Автор выставки "Архитектурный Оренбург" рассказал гостям мероприятия о каждой фотографии и истории, которая за ней стоит. Сочетание разных стилей и культурная гармония, где соседствуют православные храмы и мечети, караван-сарай и избы в русском стиле, купеческие особняки и городские усадьбы, облик и дух города, а также сохранность исторической промышленной архитектуры привлекли особое внимание. Архитектура Оренбурга интересна тем, что она хорошо сохранилась, благодаря чему по ней можно проследить историю российского города.

Детали, характерные именно для этого города, показывают и то настроение, которое город подарил автору, и эмоциональное впечатление фотографа от увиденного.

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