В Баку отметили юбилей Мамедаги Керимова – о жизни, творчестве и педагогической деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел вечер, посвященный 75-летию заслуженного деятеля искусств, профессора Мамедаги Керимова и 55-летию его педагогической деятельности, сообщает Trend Life.

Музыковед, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы поздравив юбиляра, рассказала гостям мероприятия о жизни, творчестве и педагогической деятельности Мамедаги Керимова.

Народные артисты Азербайджана – ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов Агаверди Пашаев, исполнитель на таре Мохлет Муслимов, а также проректор по научной работе Азербайджанской национальной консерватории, профессор Лала Гусейнова, директор Музыкального колледжа при консерватории, заслуженный деятель искусств Назим Казымов, директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметили заслуги Мамедаги Керимова в пропаганде национальной музыки, воспитании новых исполнителей на таре.

Было подчеркнуто, что ученики Мамедаги Керимова, который на протяжении 13 лет возглавлял кафедру народных инструментов в Азербайджанской национальной консерватории, сегодня пропагандируют музыкальную культуру Азербайджана на высоком уровне и удостоены различных наград.

Юбилейный вечер продолжился концертной программой, в которой выступили воспитанники Мамедаги Керимова.

Выступления народного артиста Мохлета Муслимова, заслуженных артистов Сабухи Джафарова, Алекпера Алекперова, а также Ровшана Гурбанова, Арслана Новрасли, Натаван Гасановой, Хумай Гадимовой и других исполнителей были встречены бурными аплодисментами.

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