Международный центр мугама отметил 15-летие праздничным концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама (МЦМ) в Баку прошел праздничный вечер, посвященный 15-летию центра, сообщает Trend Life.

На открытии директор МЦМ, заслуженный артист Азербайджана, тарист Сахиб Пашазаде подчеркнул, что строительство центра, имеющего особое значение среди грандиозных проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в связи с сохранением и широкой пропагандой азербайджанских национально-духовных ценностей в мире, было осуществлено по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Было отмечено, что на протяжении этих лет МЦМ реализовал множество значимых национальных и международных проектов в области развития и пропаганды мугама и классической музыки, народной музыки и ашугского искусства, литературного и народного творчества, джаза и эстрады, научно-исследовательской сферы, были проведены концерты зарубежных мастеров искусств, творческие вечера легендарных личностей и видных деятелей культуры, республиканские и международные конкурсы и фестивали.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель-драматург Ильгар Фахми отметил значимую роль МЦМ в культурной жизни страны и реализации международных проектов. Он также подчеркнул, что центр своей деятельностью выполняет функции пропаганды великой сокровищницы, хранителя славного духовного наследия азербайджанского народа.

Гостям был представлен видеоматериал о деятельности Международного центра мугама и концертная программа с участием народных артистов Гюльяз Мамедовой, Назакят Теймуровой, Забита Набизаде, Эльчина Гашимова, Эльнура Ахмедова, Тейюба Асланова, заслуженного деятеля искусств Агиля Меликова, ансамбля "Харыбюльбюль", встреченные овациями зрителей.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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