Произведение азербайджанского писателя включено в шорт-лист международного конкурса

БАКУ /Trend Life/ - Произведение азербайджанского писателя Исмаила Имана "Дорогой папа" включено в шорт-лист VII Независимого международного конкурса современной драматургии "Исходное событие - XXI век" (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Произведение включено в шорт-лист конкурса в категории "XXI век". Победители конкурса за 2023 год будут объявлены в конце января текущего года.

Отметим, что на конкурс свои пьесы мог прислать каждый человек, любящий театр и пишущий для театра на русском языке, проживающий в любом уголке мира.

Исмаил Иман – драматург, прозаик, сценарист, автор театральных проектов, член Союза театральных деятелей Азербайджана. Он является автором пьес "Сады Астары" (шорт-лист программы "Первая читка" Всероссийского театрального фестиваля "Пять вечеров" (2018 год, третье место на Международном конкурсе драматургии "Баденвайлер-2018"), Big in Japan (шорт-лист Фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2020", шорт-лист IV Независимого международного конкурса современной драматургии "Исходное событие – XXI век" (2020)), "После Бали" (шорт-лист программы "Первая читка" (2021), шорт-лист российского фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2021"). "10 лобстеров" (шорт-лист драматургической программы "Первая читка-2022" театрального фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!