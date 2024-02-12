Ислама Абдуллаева и Фаган Гасанли исполнят в Баку сочинения Сергея Рахманинова

БАКУ /Trend Life/ - 29 февраля в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт, посвященный 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова, сообщает Trend Life.

На концерте выступят Ислама Абдуллаева (сопрано) и Фаган Гасанли (фортепиано). В программе прозвучат произведения Сергея Рахманинова.

Отметим, что Ислама Абдуллаева - известна прекрасным исполнением произведений как отечественных, так и зарубежных композиторов. Она записала альбомы "Azerbaijani music" (2020), "Stabat Mater" (2024) , а также "1109" (2022), включающие в себя композиции на стихи Микаила Мушфига.

Ислама Абдуллаева успешно исполнила партию Клотильды в опере Винченцо Беллини "Норма" (дебютная постановка в Азербайджане, 2019 год). В 2021 году Абдуллаева приняла участие в VI Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева в Москве. Ее выступление привлекло внимание жюри, оставив хорошее впечатление, удивив многогранностью и профессионализмом.

Фаган Гасанлы окончил фортепианный факультет Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (класс профессора Таpлана Сеидова). Гасанлы обладатель Гран-при конкурса пианистов в Баку. Также музыкант является победителем и лауреатом международных конкурсов, проводимых в Грузии и Болгарии. В разные годы он выступал в качестве солиста и концертмейстера на конкурсах, фестивалях, конференциях в США, России, Турции, Израиле, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Эстонии, Болгарии и других странах.

В 2019 году Фаган Гасанлы выступал со всемирно известным пианистом Ефимом Бронфманом на концерте, проходившем в Баку в рамках Международного фестиваля Мстислава Ростроповича. В 2022 году Гасанлы выступал как солист, и впервые как дирижер с Камерным оркестром Венгрии.

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