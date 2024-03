Азербайджанский фильм попал в список финалистов Римского кинофестиваля (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фильм "To be or to be?" (Быть или быть?) прошел несколько стадий отбора и попал в число финалистов в категории "Лучший документальный фильм" на Римском кинофестивале - Roma Prisma Film Awards 2024, сообщила Trend Life наша соотечественница из Чехии, поэт и драматург, автор идеи и со-сценарист фильма Лейла Бегим.

Главный герой фильма - писатель и путешественник Джакомо Казанова - автор перевода либретто Луи Каюзака оперы Ж.Ф.Рамо "Zoroastre" (Заратустра). 298-летний Джакомо возвращается на землю, чтобы совершить путешествие с Запада на Восток, на родину Заратустры. Казанова направляется к Храму Огня в размышлениях о бессмертной духовной составляющей жизни, о безграничной, вневременной, общечеловеческой ценности земного и внеземного бытия. Проложив мост между двумя старейшими городами западной и восточной цивилизации, Прагой и Баку, авторы фильма отправляют своего героя на поиски источника духовного света…

Продюсер, со-сценарист и главный герой фильма – Борис Гольдберг, art-директор и одна из героинь фильма – Ульвия Ахундова, режиссер монтажа и оператор – Сархан Раджабов, оператор - Аннете Балдович. Перевод – Гюльнара Холл.

