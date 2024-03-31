Программа Дней культуры Беларуси в Азербайджане – фильмы, выставки, концерт

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с первого по третье апреля пройдут Дни культуры Беларуси, сообщает Trend Life.

1 апреля в 19.00 в Киноцентре "Низами" состоится открытие Дней белорусского кино - гостям будет представлен новый фильм Александра Ефремова "Лист ожидания", повествующий о судьбах врачей-кардиологов, их сложной профессии, непростых взаимоотношениях в профессии и семье.

2 апреля в 15.00 в Азербайджанском национальном музее искусств откроется выставка Национального художественного музея Республики Беларуси под названием "Беларусь глазами художников". В тот же день в 16:00 в Киноцентре "Низами" пройдет показ документального фильма Евгения Сетько "Перезвон", повествующий о сожженных белорусских деревнях во время Великой Отечественной войны.

В 18:00 в фойе Дворца Гейдара Алиева откроется выставка банеров, демонстрация работ народных умельцев и мастер-классы. А в 19:00 в зале Дворца Гейдара Алиева состоится торжественная церемония открытия Дней культуры Беларуси. Будет представлена концертная программа с участием Государственного академического ансамбля танца Беларуси под управлением народного артиста Валентина Дудкевича, заслуженной артистки Беларуси Виктории Алешко, солистов оперы Большого театра Беларуси Дарьи Горожанко и Дениса Янцевича, обладателя первой премии XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" Самира Елчиева, обладательницы медали Франциска Скорины Гюнешь Абасовой, Белорусского государственного ансамбля "Песняры", цимбалистов.

Параллельно в 19:00 в Киноцентре "Низами" покажут художественный фильм Ивана Павлова "Подрыв" - драма о подвиге добровольцев в освобожденной от фашистов Беларуси.

3 апреля в 15:00 в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде пройдет круглый стол с участием деятелей культуры Азербайджана и Беларуси. В тот же день в 19.00 в Киноцентре "Низами" состоится показ документального фильма Игоря Бышнева "Страна спасенного великана", повествующий о долгой, кропотливой работе по возрождению вида белорусского зубра.

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