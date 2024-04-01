Романтическая трагедия в Баку – возможно ли счастье без свободы выбора (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре пантомимы состоялась премьера спектакля "Ромео и Джульетта", поставленного по мотивам бессмертного одноименного произведения великого английского драматурга Уильяма Шекспира, сообщает Trend Life.

Одна из вечных литературных тем, которая испокон веков вызывает особенный трепет у людей, - это тема любви. Это чувство всегда противостоит разрушительному и неприятному, что есть в человеке. Об этом еще в ХVI веке Уильям Шекспир рассказал в трагедии "Ромео и Джульетта", повествующей о любви юноши и девушки из двух враждующих веронских родов - Монтекки и Капулетти, и считающейся одной из самых романтичной историей о трагической любви.

В этот вечер мировая классика была представлена в жанре пантомимы пластики-портрета. В отличие от произведения, главный акцент сделан на борьбе смерти и жизни, происходящее на своеобразном поле битвы. Почти все сцены произведения отражаются без нарушения последовательности, но больше предстают в портретной композиции, написанной художником не в статике, а движении. В происходящее действие режиссер также вносит ироническое отношение к событиям, в том числе постоянной борьбе смерти и жизни.

Интересный авторский ход: вражда между семьями и любовь между детьми этих враждующих семей, разные, но невероятно увлекательные персонажи, психологические портреты, сильный и эмоциональный сюжет, воплощенный на сцене , эпичные и интригующие сцены с дуэлями, смертями, изгнанием и любовью на фоне этого приводят к моральному осознанию того, что человек не может быть по-настоящему счастлив, не имея свободы выбора.

Режиссер-постановщик и музыкальный оформитель – Джейхун Дадашев, художник – Хайям Самедов, постановка танцев - заслуженная актриса Наргиля Гарибова.

В ролях - заслуженные артисты Бахруз Вагифоглу, Сабина Гаджиева, Наргиля Гарибова, актеры Али Ализаде, Огтай Кязымов, Эльнур Исмайлов, Нурида Мусабейли, Айдан Гасанова, Эльхан Шахалиев, Сабира Гасанова, Нурлан Сулейманлы, Солмаз Бадалова, Захра Алисой, Нурлан Рустамов, Хилал Демир, Джавад Нуриев, Эльмин Гияслы.

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