Сегодня пишется новая история во взаимоотношениях в сфере культуры между Азербайджаном и Беларусью - министр

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня пишется новая история во взаимоотношениях в сфере культуры между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал во вторник журналистам министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич после официального открытия в Баку выставки "Беларусь глазами художников".

Выставка проходит в рамках Дней культуры Беларуси в Азербайджане.

"В рамках Дней культуры Республики Беларусь в Азербайджане мы составили очень яркую программу, которая отражает наши традиции, фольклор, художественные промыслы, мы с удовольствием представляем их нашим уважаемым друзьям, коллегам из Азербайджана. Уверен, что культурная программа, подготовленная творческими коллективами нашей страны, придется по душе азербайджанскому зрителю", - сказал министр.

Анатолий Маркевич назвал визит очень знаковым с точки зрения подписания соглашений между ведущими учреждениями культуры двух стран.

"Уверен, что мы, возвращаясь домой, увезем не только теплоту улыбок и доброе настроение, но и целый пакет документов, который позволит нам дальше двигаться по пути развития взаимоотношений в сфере культуры", - отметил он.

По словам министра культуры Беларуси, в ближайшее время будут сформированы рабочие группы в сфере культуры, отработаны все направления, а затем все лучшие наработки, проекты войдут в дорожную карту организации работы между сферами культуры Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

"Это будет долгосрочная программа, и каждый год мы будем подводить определенные итоги", - сказал Анатолий Маркевич.

Говоря об азербайджанской культуре, он подчеркнул, что это культура с огромной историей.

"Мы видим насколько востребованы коллективы Азербайджана на мировых площадках. Мы ждём исполнителей, художников, скульпторов, которые представят прекрасную страну Азербайджан, её культуру и искусство у нас в Беларуси", - добавил министр.

Напомним, что Дни культуры Беларуси в Азербайджане проходят с первого по четвертое апреля. Торжественная церемония открытия Дней культуры Беларуси в Азербайджане состоится сегодня, второго апреля, в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева.

В рамках Дней культуры проходят Дни белорусского кино. Кинокартины, созданные на киностудии "Беларусьфильм", демонстрируются в Киноцентре "Низами" в Баку.