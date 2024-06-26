Российские артисты провели мастер-классы в Баку – обмен опытом и новые подходы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры России в Азербайджане в Государственном академическом русском драматическом театре в Баку прошли мастер-классы российских деятелей искусств по вокалу и актерскому мастерству, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мастер-класс по актерскому мастерству провели Александрина Кологривая (Питиримова) и Наталья Куликова, а по вокальному искусству – Алина Ивах. В мастер-классах приняли участие студенты, изучающие актерское мастерство и вокальное искусство.

Рассказывая о своем творческом пути, заведующая труппой Московского губернского театра Алина Ивах отметила, что, помимо преподавания актерского мастерства вокалистам, она также ведет мастер-классы по "вокальной терапии". Также она проинформировала о мероприятиях в сфере культуры, проводимых в России.

"Мы с нетерпением ждем азербайджанских деятелей культуры и искусств в Москве. Надеюсь, что российско-азербайджанское сотрудничество в сфере культуры будет и дальше развиваться. Это очень важно. Потому что обмен опытом всегда приносит обогащение", - добавила она.

На мастер-классах эксперты рассказали о новых подходах, применяемых в российских театрах, и ответили на вопросы студентов.

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