В Праге состоялся вечер азербайджанской поэзии Шахрун Сулеймановой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Праги, в Азербайджанском культурном доме прошел вечер национальной поэзии, сообщила Trend Life член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества, Европейского конгресса литераторов и Союза русскоязычных писателей Чехии, основательница общества "Натаван", поэтесса и драматург Лейла Бегим.

Вечер прошел на фоне картин азербайджанских художников, живущих в Праге. Вернисаж, посвященный 100-летию Наби Хазри, был организован в рамках открытия Азербайджанского культурного дома в Праге, которое состоялось ранее в этом месяце.

Ведущая вечера, член Союза писателей Азербайджана, поэтесса Шахрун Сулейманова на открытии выразила признательность Государственному комитету Азербайджана по работе с диаспорой, посольству Азербайджана в Чехии и обществу "Натаван" за открытие Азербайджанского культурного дома в Праге.

Поэтесса прочла стихи, посвященные Дню Победы Азербайджана, шехидам Карабахской войны, Родине. Был показан клип "Сердце мое Шуша" на музыку Анара Ибрагимова (Германия) и слова Лейлы Бегим (Чехия), в исполнении заслуженной артистки Севды Алекперзаде. Композицию "Мой Карабах" на слова Шахрун Сулеймановой и музыку Гиви Усенашвили исполнила Севиндж Джавадова.

Шахрун Сулейманова прочитала свою балладу "Сары гялин", которая вдохновила азербайджанского композитора Рену Гадимову на создание первой в Азербайджане баллады для хора и симфонического оркестра. Далее поэтесса продекламировала стихи Лейлы Бегим (Чехия), Мурада Гасанова (Германия), Наили Надир и Нармины Мамедзаде (Азербайджан), классиков и современных авторов в своем переводе.

Шахрун Сулейманова особо отметила свое участие в переводе пьесы Лейлы Бегим "Immolatio", в которой проведена очень интересная параллель между идеями и судьбами двух ровесников, сынов азербайджанского и чешского народов - Имадеддина Насими и Яна Гуса. Участникам вечера была представлен видеофрагмент пьесы в постановке народного артиста Азербайджана Вагифа Асадова, которая была проведена в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова в Баку.

Гости вечера поблагодарили автора за трогательный, полный любви к родине и человечеству, поэтический вечер.

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