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Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)

Культура Материалы 21 ноября 2024 16:13 (UTC +04:00)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама и заслуженный коллектив Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова (художественный руководитель и главный дирижер Мустафа Ашуров) представили концертную программу в рамках культурной программы, посвященной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает Trend Life.

В концертной программе состоялись выступления народной артистки Гюльназ Исмаиловой, лауреатов международных и республиканских конкурсов Ряваны Гурбановой, Гюнай Имамвердиевой, Забиты Алиевой, Орхана Гусейнли, Сеймура Гасансоя, Анара Юсуба, Равана Гачаева, встреченные зрителями бурными аплодисментами. В программе прозвучали произведения азербайджанских классиков - Фикрета Амирова, Гаджи Ханмамедова, Огтая Кязыми, Акшина Ализаде, Сулеймана Алескерова, Саида Рустамова, Васифа Адыгезалова, Хана Шушинского, Алекбера Тагиева, а также зарубежных композиторов.

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Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков (ФОТО)
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