В Праге состоялся показ анимационных фильмов азербайджанского режиссера Масуда Панахи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялся показ анимационных фильмов известного азербайджанского и немецкого режиссёра Масуда Панахи, сообщили Trend Life организаторы вечера. Мероприятие было организовано Азербайджанской ассоциацией анимации, Международным фестивалем анимации ANIMAFILM и Обществом "Натаван" в Германии.

Масуд Панахи представил фильмы, рассказав о своей творческой деятельности. Модератором мероприятия выступил продюсер и председатель Азербайджанской ассоциации анимации Рашид Агамалиев. Состоялся показ четырех мультипликационных фильмов, режиссер ответил на вопросы гостей вечера.

Руководитель Азербайджанского культурного дома в Праге, поэтесса Лейла Бегим поблагодарила Масуда Панахи и Рашида Агамалиева за вклад в развитие азербайджанской анимации.



Было отмечено, что Масуд Панахи родился в 1943 году в городе Зенджан (Иран) в семье известного писателя и поэта Аббаса Панахи Макулу. В 1946 году семья переехала в Баку. Масуд Панахи - выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде и Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова). Был удостоен высших премий на всесоюзных кинофестивалях в Баку и Ашхабаде. С 1979 года живет в Берлине, где продолжает работу над анимационными фильмами, создав более 60 работ. Лауреат ряда международных премий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!