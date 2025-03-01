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Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)

Культура Материалы 1 марта 2025 16:23 (UTC +04:00)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Фото: Государственный театр песни имени Рашида Бейбутова

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел вечер, посвященный памяти прославленного исполнителя мугама, композитора, педагога, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Алибабы Мамедова, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили солисты театра - народные артисты Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, вокалисты Фахри Кязым Ниджат, Айшен Мехтиева, Айнур Искендерли, Рамазан Шарифзаде, Ровшан Гахраманов, которые, обратившись к богатому творческому наследию музыкальной сокровищнице ханенде, исполнили мугамы и теснифы, композиторские произведения Мастера.

Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском поселке Маштага. Музыкальное образование получил в 1953-1958 годах в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе. С 1945 года – солист Азербайджанской государственной филармонии (ныне – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1978-1988 годах – солист "Азконцерта". В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи создал при филармонии ансамбль народных инструментов "Хумаюн". Народный артист сам руководил ансамблем. Видный представитель мугамного искусства сыграл особую роль в исполнительском искусстве Азербайджана. Алибаба Мамедов – автор более 100 песен и теснифов. Записи мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Дашти", "Хумаюн" и других произведений в его исполнении хранятся в Золотом фонде национального искусства. Как педагог Алибаба Мамедов воспитал не одно поколение исполнителей мугама и народных песен. Творчество Алибабы Мамедова – замечательный пример сохранения и развития традиций национальной школы ханенде. Алибаба Мамедов скончался 25 февраля 2022 года. Похоронен в I Аллее почетного захоронения.

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Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
Представлена музыкальная сокровищница мастера мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)
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