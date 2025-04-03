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В Филармонии Азербайджана состоится концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибейли

Культура Материалы 3 апреля 2025 17:52 (UTC +04:00)
В Филармонии Азербайджана состоится концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибейли

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 11 апреля в 19:00 состоится концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибейли – 105-летию композитора Султана Гаджибейли и 75-летию Исмаила Гаджибейли

На вечере Государственный симфонический оркестр Азербайджана имени Узеира Гаджибейли под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова исполнит Увертюру и симфоническую картину "Караван" Султана Гаджибейли, Концертино Исмаила Гаджибейли, а также симфоническую рапсодию "Хейраты" Руфата Халилова. Дорогие слушатели, не пропустите этот яркий концерт!

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