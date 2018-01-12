Лейли и Меджнун вдохновили Розу Зяргярли и полуфиналиста "O Ses Türkiye" (ВИДЕО)

12 января 2018 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Роза Зяргярли презентовала дуэтную композицию с полуфиналистом проекта "O Ses Türkiye" (аналог международного вокального шоу The Voice) Мехманом Тагиевым, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Артисты исполнили композицию под названием "Leyli və Məcnun" ("Лейли и Меджнун"). Автор слов - Эмма Алекперзаде, музыки - Мухтар Абсейнов, аранжировщик – Сахил Алиев.

"Я 15 лет искала коллегу, что бы исполнить дуэтную композицию. Считаю, что у нас получился замечательный творческий союз. Мехман – талантливый исполнитель, и я желаю ему больших успехов и достижений в творчестве",- сказала певица.

В свою очередь Мехман Тагиев отметил, что для него большая честь исполнить песню вместе с популярной певицей Розой Зяргярли. "Думаю, песня станет новым витком в моем творчестве", - отметил молодой певец.

"Leyli və Məcnun" – это красивая, нежная композиция, мелодия и слова которой трогают до глубины души.

(Автор: Джани Бабаева)

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