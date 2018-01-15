CinemaPlus представляет французскую анимацию с профессиональным азербайджанским дубляжом (ВИДЕО)

15 января 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступил к показу французского анимационного фильма "Тайная жизнь насекомых" с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh, который был реализован в этом году, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Редактор дубляжа - Вугар Гусейнов, режиссёр - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Орхан Гасанли, мастеринг - Азад Велиев, перевод - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде, продюсер - Хатаи Али, директор - Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм дублировали: Ислам Мехралиев, Эльшан Рустамов, Наджиба Гусейнова, Ровшан Мамедли, Вюсал Муртузалиев, Назакят Мамедли, Хусния Мурветова, Вюсаля Мамедова, Хумар Гулузаде, Мушвиг Мирзоев, Вюсал Мустафаев, Вугар Гусейнов, Джавад Мамедли и Саид Мамедли.

Режиссерами семейного анимационного фильма являются Арно Бурон и Антун Крингс.

Сюжет: Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого - своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Гала-вечер фильма "Нет такого разговора" в Баку: зимний вечер в шатре с рок-группой (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 11 января 12:03
Диляра Кязимова презентовала саундтрек к "Kəklikotu": в мешке оказался не чабрец... (ВИДЕО)
Интересное 15 декабря 2017 15:55
CinemaPlus показал фильм "Виктория и Абдул" за три дня до мировой премьеры (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 13 декабря 2017 17:44
В CinemaPlus пройдет показ документального фильма о Гейдаре Алиеве
Культура 11 декабря 2017 18:13
Самая звездная кинокомедия года в CinemaPlus (ВИДЕО)
Интересное 30 ноября 2017 16:32
Курьезные приключения азербайджанцев в Турции (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 10 ноября 2017 19:51
Историческая драма "Матильда" за 3 дня до мировой премьеры в CinemaPlus (ВИДЕО)
Интересное 23 октября 2017 16:47
В Баку прошел гала-вечер комедийного фильма "Тахмин и Заур" (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 21 октября 2017 13:30
32 года одиночества в горах… В Баку состоялась премьера фильма Аудрюса Стониса "Женщина и ледник" (ФОТО)
Культура 17 октября 2017 22:24
В Баку состоится премьера нового фильма "Тахмин и Заур" (ВИДЕО)
Интересное 16 октября 2017 17:04
Азербайджанский молодежный кинофестиваль, или Как рассказать свою историю (ФОТО)
Культура 7 октября 2017 12:56
В Баку стартовал Фестиваль дублированных фильмов с участием звезд эстрады, кино и телевидения
Интересное 28 сентября 2017 13:24
Расскажи свою историю! В CinemaPlus пройдет Молодежный кинофестиваль
Культура 25 сентября 2017 15:22
Как Фаиг Бабабанлы охотился на диких животных, рискуя жизнью (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 31 августа 2017 18:54
Бой века между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором в СinemaPlus (ВИДЕО)
Интересное 23 августа 2017 14:11
В CinemaPlus секреты охоты с Фаигом Бабанлы (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 10 августа 2017 17:47
Гроссмейстер Теймур Раджабов одержал победу при поддержке CinemaPlus (ФОТО)
Интересное 7 августа 2017 17:30
CinemaPlus необычно отпраздновал День Национального кино (ФОТО)
Интересное 4 августа 2017 11:35