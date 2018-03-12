Кот Том заговорил в Баку человеческим голосом (ФОТО)

12 марта 2018 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Яркий музыкальный интерактивный и обучающий спектакль для детей и всей семьи "Говорящий кот Том" был представлен в минувший уик-энд на сцене Дворца Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Новые технологии, использование проекции, интерактивный экран, приглашающий поиграть с ним и реагирующий на ответы детей, а также звуковые и визуальные спецэффекты увлекли зрителей в мир игрового пространства. Даже взрослые с легкостью включались в игру, открывая для себя творческое начало, где все возможно. И ,конечно, куда же без захватывающих элементов шоу - танцы, зажигательная музыка, любимые песни, пузырный дождь, фейерверк из конфетти.

По сюжету спектакля, говорящий кот Том и его друзья Анжела, Бен, Джинжер и Хэнк мечтает выступать на шоу талантов и стать известным на весь мир. Каждый из них мечтает поразить жюри своим талантом, готовит эстрадный номер и собирает группу поддержки из зрителей в зале. В помощь своему выступлению они изобретают электронных помощников, которые должны помочь им одержать победу и стать звездой мировой величины. Но тут происходит невозможное! Система дала сбой, и их «сообразительные» гаджеты, объединившись, создают искусственный сверхинтеллект, который пытается захватить не только Тома и его друзей, но и весь мир. Только дружба, находчивость и помощь зрителей помогают победить бездушную машину и стать лучшей командой на шоу талантов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов.Фото: Заур Мустафаев)

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