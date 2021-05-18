Баку – впервые на пленке. Презентация фильма и уникальные фото Поля Надара (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском доме фотографии Музейного центра "Ичеришехер" Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" состоялась презентация документального фильма "Бакинский вояж Поля Надара", сообщает Trend Life. Авторы проекта - независимый куратор Кенуль Рафиева и фотограф и историк Рустам Гусейнов, музыка - композитор Араз Озара. Проект реализован при содействии посольства Франции в Азербайджане и Французского института в Азербайджане. Мероприятие было посвящено Международному дню музеев.

Авторы картины Кенуль Рафиева и Рустам Гусейнов рассказывают об одном из самых знаменательных творческих периодов жизни в истории фотографии, связанном с Баку. Образ Поля Надара реконструирован и переосмыслен для широкой публики через его работы.

Поль Надар (настоящее имя - Гаспар-Феликс Турнашон, 6 апреля 1820 года - 21 марта 1910 года) - французский фотограф, карикатурист, писатель-романист, журналист и воздухоплаватель, создатель военной авиационной разведки задолго до появления самой авиации (снимал с воздушного шара), исследователь парижских катакомб... Крупнейший мастер фотографического портрета. Один из инициаторов программы, связанной с иррациональной и внелогической природой фотографии. Одним из первых использовал портативную камеру. Его камера Eastman Kodak небольшого размера, позволяющая фиксировать изображения не на громоздкой и хрупкой стеклянной пластине, а на гибкой желатиновой ленте. Надар – первый фотограф во Франции, пользующийся этой техникой, и вошел в историю фотографии как специалист по классическим портретам и выдающийся уличный фотограф

В 1890 году "Международная компания спальных вагонов и знаменитых европейских экспрессов" организовала поездку из Парижа в Закавказье и Среднюю Азию. Поль Надар был приглашен принять участие в этой экспедиции в качестве фотографа. 24 августа, захватив камеру Eastman Kodak и хороший запас 3,5-дюймовой пленки, он выехал на "Восточном экспрессе" из Парижа в Стамбул. Затем пересекает Черное море, высаживается в порту Батум, откуда следует в Тифлис и Баку. Он также становится одним из первых иностранных пассажиров Транскаспийской железной дороги.

В Баку фотограф сделал ряд интереснейших снимков, запечатлевших жизнь бакинцев той эпохи. Все его фото бакинского периода являются первыми в истории Азербайджана кадрами, снятыми на пленку. Фоторепортаж о городе конца XIX в. является документальным свидетельством огромной важности, в котором отражены архитектурные здания Ичери шехер, а также мечети, медресе, караван-сараи, жилые дома, прибрежная часть, морская гавань и т.д.

Из Баку отправился в Среднюю Азию. Вернулся в Париж 30 ноября. По возвращению в Париж он становится представителем фирмы Кодак во Франции. Кстати, вояж Поля Надара сподвиг Жюля Верна на роман "Клодиус Бомбарнак". Маршрут героя произведения Клодиуса полностью совпадает с маршрутом путешествия Поля Надара. А в двух своих романах "С Земли на Луну" и "Вокруг Луны" Жюль Верн ввел в состав американской экспедиции одного-единственного француза - журналиста Мишеля Ардана (анаграмма имени Надар).

(Автор: Вугар Иманов)