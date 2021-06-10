CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Зрители CinemaPlus очень соскучились по кинотеатрам и, учитывая это, был придуман данный проект. На лоне природы, в городе Шамахы, на территории ресторана Abqora, открылся Open Air Cinema, сообщили Trend Life в CinemaPlus.

Гости смогут смотреть новые фильмы под открытым небом по пятницам, субботам и воскресеньям. Информацию о фильмах и сеансах можно найти в социальных сетях сети кинотеатров CinemaPlus. За дополнительной информацией +994 55 251 20 22.

CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

Отметим, что согласно решению Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики сеть кинотеатров CinemaPlus временно приостановил свою деятельность в закрытых помещениях с 00:00 14 марта 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)