CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО)

Интересное 10 июня 2021 15:47 (UTC+04:00)
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Зрители CinemaPlus очень соскучились по кинотеатрам и, учитывая это, был придуман данный проект. На лоне природы, в городе Шамахы, на территории ресторана Abqora, открылся Open Air Cinema, сообщили Trend Life в CinemaPlus.

Гости смогут смотреть новые фильмы под открытым небом по пятницам, субботам и воскресеньям. Информацию о фильмах и сеансах можно найти в социальных сетях сети кинотеатров CinemaPlus. За дополнительной информацией +994 55 251 20 22.

CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

Отметим, что согласно решению Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики сеть кинотеатров CinemaPlus временно приостановил свою деятельность в закрытых помещениях с 00:00 14 марта 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)

CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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