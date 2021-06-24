Бакинские кафе переезжают на пляж! Cтартует самый вкусный фестиваль сезона Digital Food Festival Tropical Edition

БАКУ /Trend Life/ - Нам всем давно уже не терпится отправиться на жаркое побережье, где можно будет расслабиться под приятным морским бризом, с холодной газировкой в руках... Но как сделать это, сидя в скучном офисе? У нас для вас необычное решение!

Сегодня стартует самый вкусный фестиваль этого сезона – Digital Food Festival Tropical Edition! Просто перейдя по ссылке – www.digitalfoodfest.az, вы сможете насладиться летней атмосферой сказочного мини-городка! Здесь собраны лучшие рестораны и кафе страны – кликнув на каждый из "домиков", можно будет просмотреть уникальные блюда и комбо-меню, которые были придуманы специально для фестиваля!

Выбрав блюдо, вы сможете осуществить заказ через платформу Wolt, а к каждому меню вас ждет неизменно вкусная Coca-Cola! Также стоит отметить, что при покупке блюд у партнеров фестиваля картой Visa на Wolt на ваш баланс тут же вернется кэшбек в 1 манат, который вы сможете использовать в течение двух недель.

Помимо яркого разнообразия вкусов, Digital Food Festival так и манит всевозможными акциями и конкурсами: мы разыграем купоны Wolt - Aperol научит всех гостей фестиваля готовить вкуснейший коктейль Aperol Spritz, а Delonghi подарит всем небывалые скидки, поэтому не забудьте зайти на их стенды на сайте www.digitalfoodfest.az. Вдобавок ко всему, кликнув на стенд Yandex Плюс на карте фестиваля, вы сможете получить чрезвычайно щедрый подарок – бесплатную подписку на море отличной музыки на все лето!

Уже готовы окунуться в море вкусной еды и развлечений? Главный адрес хорошего настроения этого лета с 24 июня по 24 июля на www.digitalfoodfest.az!

Подробнее по ссылке https://www.facebook.com/mealforreal

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)