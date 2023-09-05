Бакинский цирк представляет уникальное водное шоу "Удивительный город"

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский государственный цирк с 13 по 29 октября представляет новую осеннюю программу - международное водное цирковое шоу "Удивительный город" под руководством Аллахверди Исрафилова, сообщает Trend Life.

Впервые на арене цирка зрителям будут представлены захватывающие номера в сопровождении симфонии из 600 фонтанов со 100 тоннами воды.

Артисты шоу поведают историю удивительного путешествия, в которое герои отправятся на сказочном корабле в мир чудес…Среди артистов шоу будут также непревзойденный клоун, акробаты, гимнасты, эквилибристы. Зрителя увидят цирковые номера с медведями, собаками, обезьянами и попугаями. Увлекательное шоу обещает быть настолько завораживающим, что не оставит равнодушным не только детей, но и взрослых.

Первое водное цирковое шоу "Удивительный город", которое пройдет 10 октября, будет носить благотворительный характер для семей шехидов и ветеранов Карабахской войны.

Билеты (от 11 до 35 манатов) можно приобрести во всех кассах города и онлайн на сайте iTicket.az - https://iticket.az/events/other/water-circus-the-city-of-wonders

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az