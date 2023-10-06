Бакинский цирк превращается в "Удивительный город" - уже распродано 85% билетов

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский государственный цирк представляет международное цирковое шоу на воде "Удивительный город", котрое пройдет с 13 по 29 октября. На уникальное представление в сопровождении симфонии из 600 фонтанов в окружении 100 тонн воды, на которое уже распродано 85% билетов, сообщили Trend Life организаторы.

"Удивительный город" – это удивительное путешествие на сказочном корабле в мир чудес.

Захватывающие номера первоклассных мастеров циркового искусства. Клоун, акробаты, гимнасты, эквилибристы, медведи, собаки, обезьяны и попугаи… Каждый из номеров – отдельная история, которые словно в калейдоскопе складываются в завораживающий мир, не оставляющий равнодушными не только детей, но и взрослых.

По традиции, первое цирковое шоу на воде "Удивительный город" - благотворительное. Оно пройдет 13 октября для детей шехидов и ветеранов Карабахских войн. Организатором является всемирно известный артист цирка, обладатель ряда престижных наград в сфере циркового искусства Аллахверди Исрафилов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/other/water-circus-the-city-of-wonders.

Цена от 11до 35 манат.

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