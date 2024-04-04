Монеты с надчеканами Гара Гоюнлу, Аг Гоюнлу, Сефевидов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана прошла лекция нумизмата Рустама Гусейнова, посвященная надчеканам на монетах Азербайджана, сообщает Trend Life.

В ходе лекции Рустам Гусейнов подробно рассмотрел образцы монет Гара Гоюнлу, Аг Гоюнлу, Сефевидов и других с надчеканами, отметив их особенности и роль в истории Азербайджана. Монеты с надчеканами представляют особый интерес для историков, так как благодаря им нередко можно точно установить датировки правления, официальные титулы правителей и фактически контролируемую правителем территорию.

На мероприятии были продемонстрированы уникальные средневековые серебряные и медные монеты, имеющие большую историческую ценность. Некоторые из них были впервые представлены широкой публике.

Чеканка собственной монеты - одна из важнейших регалий государства, атрибут власти и суверенитета. Надчекан на монетах Азербайджана наносился по разным причинам, в первую очередь по политическим, и сейчас подобные монеты имеют важное значение в вопросах определения времени правления и реальной роли отдельных правителей в политической истории. Некоторые правители известны только по их именам на монетах.

Особый интерес также вызвали исторические факты об их обращении и связанные с ними события. Например, по надчекану можно понять отношение правителя к его предшественнику, естественный или насильственной была смена власти.

Далее Рустам Гусейнов ответил на вопросы гостей.

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