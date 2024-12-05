В Лянкяране проходит первый Фестиваль лявянги (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организационной поддержке Лянкяранско-Астаринского регионального управления культуры и Лянкяранско-Астаринского регионального управления молодежи и спорта, Исполнительной власти города Лянкяран и Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана (AMKA) проходит первый Фестиваль лявянги, сообщил Trend Life президент AMKA и Всемирного союза тюркской кулинарной культуры, науки и искусства при ТЮРКСОЙ, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов.

В рамках фестиваля представлены различные блюда лявянги, выставка художников, проводится конкурс среди кулинаров,

Лявянги (лявянгин) - это начинка для курицы или рыбы. Такую начинку обычно делают в южных районах Азербайджана – Лянкяране. Часто так называют всё блюдо, в состав которого входит данная начинка. В перводе с талышского состоит из двух слов "лявя" - брюхо/живот и "ги"- прятать, т.е. "запрятанный в живот". Орехово-луковой смесью наполняют брюхо птицы или рыбы и затем готовят на костре. В основном лявянги лянкяранцы готовят в традиционном азербайджанском "тандыре". Лявянги также используют в приготовлении мучных и овощных блюд. Как правило, приготавливают из мелко тёртого лука, молотых грецких орехов, туршу (приправа из алычи), и других приправ (соль, перец и т. д.).

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