Наталия Красовская: Культурные связи всегда будут основой отношений между Россией и Азербайджаном

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель Центра российско-азербайджанской дружбы (РАД), политолог, кандидат политических наук Наталия Красовская – о диалоге культур как фундаменте мира и стратегии укрепления отношений между стратегическими партнерами.

- Когда говорят об укреплении дружеских отношений между Россией и Азербайджаном, очень часто упоминают важность культурных связей. Но многие считают, что общие экономические и политические интересы гораздо больше способствуют сближению стран, поскольку более весомы. А как считаете Вы?

- На самом деле история знает десятки актуальных и очень печальных примеров обратного. Политические контакты между странами могут быть разорваны, экономические проекты заморожены. Но если два музея по разные стороны границы годами работали вместе, обменивались опытом, устраивали взаимные выставки, если люди, работающие в этих музеях, прониклись друг к другу уважением и любовью – это не те узы, которые можно разорвать во мгновение ока. Если университеты посылали друг к другу своих студентов, если молодежь обменивалась контактами на разнообразных форумах, если люди проникались красотой чужой культуры, приезжали увидеть ее своими глазами и находили в чужой стране друзей или даже супругов – как можно одним росчерком пера уничтожить эти отношения?

По счастью, Россия и Азербайджан за долгие годы жизни бок о бок никогда не испытывали таких проблем. Это как раз пример единства политических и экономических интересов с диалогом культур, который помогает нам еще лучше узнать друг друга, сделать ту добрососедскую связь, которая есть между нашими странами, еще более крепкой. По сути дела, у нас общий культурный и исторический код: вы знаете, как много российских культурных деятелей – писателей, поэтов, музыкантов, танцоров были вдохновлены на новые произведения прекрасным Азербайджаном. Какое количество талантливых людей, рожденных на благодатной земле Азербайджана, оказало огромное влияние на российскую культуру. Этот диалог длится в веках и дает надежную основу для выстраивания межгосударственных отношений.

- Какие площадки существуют для такого диалога?

- Их великое множество: Бакинский гуманитарный форум, культурный форум в Санкт-Петербурге… Но на самом деле любое такое мероприятие, от урока русского языка в азербайджанской школе до гастролей азербайджанских актеров в Москве – это и есть площадка мультикультурного диалога. И очень часто инициатива здесь исходит не только от руководителей страны, но и, что называется, «снизу». Вот вам пример: в Азербайджане есть несколько крупных международных музыкальных фестивалей, которые проходят при поддержке государства. Среди них, Ростроповича, Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Габалинский, Фестиваль мугама. Недавно фонд и межпарламентские группы дружбы Россия-Азербайджан и Азербайджан-Россия организовали в Баку гастроли Новосибирского филармонического камерного оркестра. Успех у музыкантов был бешеный, публика долго их не отпускала. А как возникла идея этих гастролей? А они стали возможны потому, что больше 10 лет назад замечательного дирижёра Эйюба Гулиева и его отца — легендарного тариста, профессора Бакинской музыкальной академии, народного артиста Азербайджана Рамиза Гулиева – пригласили выступить в Новосибирске. Между российскими и азербайджанскими музыкантами завязалась дружба, основанная на общих профессиональных интересах, и вот спустя много лет бакинские зрители - а это очень искушенная публика! - смогли узнать и оценить творчество исполнителей из такой далекой, казалось бы, от них Сибири. И даже те, кто никогда не был в России – всегда будут помнить потрясающе талантливых музыкантов, которые подарили столько прекрасных впечатлений. Культурные связи основаны не на расчете – а на радости, на общих эмоциях и переживаниях. Именно поэтому они самые крепкие – и именно поэтому мы должны постоянно работать над тем, чтобы площадок для культурного диалога между народами стало как можно больше.

- Кстати об этом. Не так давно в прессе широко освещалось празднование Новруза в России и были приведены слова депутата Государственной Думы РФ, руководителя межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева о том, что Новруз - это фактически один из главных общегородских праздников Москвы и является важным культурным событием, когда россияне могут познакомиться с богатейшей азербайджанской культурой. Каково ваше мнение по этому поводу?

- Москва, как и вся Россия – многонациональна, здесь с равным правом живут представители многих этносов. И поэтому, разумеется, Новруз – яркий и веселый праздник для города. Многие люди, которые в этом году приходили на Арбат, посмотреть на празднование Новруза, говорили, что он очень похож на нашу Пасху некоторыми традициями: отмечается всегда весной, положено подавать на стол крашеные яйца, дарить подарки. И Новруз, и Пасха – это время радости, милосердия и доброты. Кстати, в Азербайджане православные обязательно поздравляют своих соседей-мусульман в этот день, а те их – с Пасхой. Азербайджан ведь тоже многонациональная страна, в которой мирно уживаются все культуры и традиции, обогащая друг друга.

- Это и есть знаменитый азербайджанский мультикультурализм?

- Это он и есть. Множество диаспор, в том числе очень крупная русскоязычная – но никаких закрытых сообществ. Наоборот – государственная политика состоит в том, чтобы создавать условия для диалога, знакомства культур. Вот как на празднике Новруза в Москве: люди приходят узнать что-то новое, удивиться и порадоваться, других посмотреть и себя показать, демонстрируя лучшие черты своего народа. Так люди осознают себя одновременно различными и похожими: они дети разных народов и в то же время граждане одной страны. В Азербайджане выстраивание такой идентичности – гражданина страны и представителя своей национальной культуры - называется политикой мультикультурализма. У нас – дружбой народов. Как я уже говорила, только взаимное узнавание является надежным фундаментом для мира как между народами в пределах одной страны, так и между разными государствами. Именно поэтому Россию и Азербайджан связывают особые отношения, которые из года в год укрепляются абсолютно во всех сферах взаимодействия.

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