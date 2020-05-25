Творческий карантин народного артиста Видади Гасанова: Я даже освоил компьютерные технологии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Настоящим творческим вулканом ознаменовался период карантинного режима в связи пандемией коронавируса для актера Государственного театра YUĞ, доцента кафедры режиссера эстрады Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ), руководителя M. Teatr Production, режиссёра и сценариста, народного артиста Видади Гасанова.

В интервью Trend Life Видади Гасанов рассказал о том, как проводит время в этот период.

"Карантин - не приговор! Напротив, это отличная возможность посвятить свое время семье, саморазвитию, освоению новых навыков, чтению, культурному отдыху и так далее. К счастью, у всех у нас есть телевидение, интернет, социальные сети, которые помогают нам не чувствовать себя отрезанными от мира, продолжать общение и главное – творить! С прошлой недели отменено множество ограничений и жизнь постепенно будет входить в прежнее русло", - начал беседу Видади Гасанова, который снялся в около тридцати фильмах, написал множество сценариев для кино и театра, поставил ряд спектаклей.

Он высоко оценил превентивные меры и деятельность государства по предотвращению массового распространения коронавируса.

"Также отмечу очень знаменательный факт – нашему государству удалось предотвратить панику в связи пандемией коронавируса, которая была в других странах и мы наблюдали за этим в СМИ. Несмотря на обилие информации в СМИ, от различных ученых и врачей, от соседей и людей в очереди в магазине, старайтесь не поддаваться панике. Паника вызывает стресс не только у вас, но и у ваших детей, приводит к нежелательным последствиям. Надо просто следовать необходимым предписаниям. Конечно, карантин еще не снят, ежедневно происходят заражения, и поэтому на сегодняшний день необходимо строго соблюдать социальную дистанцию и использовать маски в общественных местах и транспорте. Это необходимо для нашего будущего!" - отметил народный артист, выразив признательность всем, кто принимает непосредственное участие в борьбе с коронавирусом.

Социальная самоизоляция создала для всех новые условия, однако это направлено на защиту нашего здоровья, а творчество и просвещение не знает границ. Во время карантина Видади Гасанов в режиме онлайн ведет активную преподавательскую деятельность, передавая свое мастерство студентам и молодым талантам. В АГУКИ он преподает с 1986 года (выпускник факультета актера драмы и кино этого вуза), актером театра YUĞ является с 1990 года. Обладатель международных курсов сценаристов в Грузии и России. Он также известен как переводчик произведений мировых классиков и драматургов на азербайджанский язык, которые ставятся на театральной сцене. Гасанов также пишет стихи.

"Этот период также дал возможность закончить некоторые творческие дела, завершить перевод ряда произведений на азербайджанский язык, в частности, пьесы Шекспира "Ричард III". Я даже стал овладевать компьютерными технологиями (смеется). Век живи - век учись. Также продолжил работу над выпуском своей третьей книги, в которую войдут мои сценарии для спектаклей, полнометражных и короткометражных фильмов в различных жанрах - драмы, психологии и даже комедии. Первые две книги – это стихотворные сборники "Şair olmaq istəmirəm" (Не хочу быть поэтом) и "Qum dənələri" (Песчинки). Здесь хотелось бы отметить фильм Шамиля Алиева "Степняк", который был снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Являюсь сценаристом этой картины и сыграл роль пожилого степняка. Этот фильм был удостоен более 40 призов и наград 73 международных кинофестивалей и форумов, среди которых "Лучший сценарий" и "Лучший актер", что очень радует. Также продолжил работу в съемках телесериала Руфата Шахбазова "Ata ocağı", который транслируется с 2017 года и является одним из самых популярных. Естественно, репетиции проводим с соблюдением всех правил карантина, соблюдая социальную дистанцию. Телезрителей нельзя было оставить в дни пандемии без любимого сериала (смеется). Фактически, рискуем здоровьем, но как говорится, искусство требует жертв", - сказал Видади Гасанов.

Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. 62-летний мастер увлекается также декоративно-прикладным искусством.

"Я живу в поселке Албалылыг (Вишневка), у меня свой двор и сад. Я никогда еще так не ухаживал за садом, как во время карантина. Прогуливаясь в парке или лесу, мы любуемся деревьями и листвой. И иногда так хочется принести эту красоту в свой дом, наполнив его частичкой природы. Помочь в этом, наполнив дом теплом и уютом, а также реализовать свои творческие способности и идеи в этой сфере, помогают различные композиции и фигурки, созданные из веток. Кстати, поделки из веток своими руками – это также отличный и легкий в реализации способ украсить жилье, сделать интерьер действительно уникальным. Еще такие поделки могут стать оригинальным подарком для близких, а если вовлечь в процесс детей, то занятие станет истинным полем для творчества. Главное, несмотря ни на какие проблемы и эпидемии, продолжать жить и творить! Ведь прошлое ушло, будущее - сказка, а сегодняшний день продолжается…", - добавил Видади Гасанов.

(Автор: Вугар Иманов)