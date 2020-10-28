Армяне растоптали наш хлеб, это самые неблагородные существа на земле! – народный артист Вамиг Мамедалиев

Интервью 28 октября 2020 15:09 (UTC+04:00)
Армяне растоптали наш хлеб, это самые неблагородные существа на земле! – народный артист Вамиг Мамедалиев

БАКУ /Trend Life/ - Мне уже 75 лет, и многое повидал на своем веку. Но армяне, которых мы в свое приютили из Ирана и Турции еще во времена Российской империи, оказали им всяческую поддержку, поселили в лучших домах Баку, обеспечили всеми материальными благами, причем уровень жизни в Нагорном Карабаха был одним из самих высоких, окрепнув, воткнули нам нож в спину. Они растоптали наш хлеб, это самые неблагодарные существа на земле, даже нацией их не хочу называть! Настало время отвечать за свои злые деяния, мы больше ничего не забудем и не простим, сказал в интервью Trend Life видный азербайджанский исполнитель на таре, доцент кафедры народных инструментов Государственного университета культуры и искусств, народный артист, профессор Вамиг Мамедалиев.

"Армянские вояки даже войну не могут нести по-мужски, потому что у нет ни грамма чести, достоинства и человечности. Как можно обстреливать баллистическими ракетами мирные города и села Гянджи, Барды и т.д., убивать совсем маленьких детей, стариков и женщин, тем более спящих ночью. Это варвары, вандалы, фашисты, нацисты, убийцы, не могу подобрать всех плохих слов, чтобы сказать об этих нелюдях. Гнев переполняет мою душу и миллионы азербайджанцев, но наши доблестные солдаты отвечают им на поле боя, потому что мы не воюем с мирными жителями. Они пришли в этот мир только сеять нечесть и творить зло! Все вокруг для них плохие – мы, турки, грузины, русские, евреи, все! Они всех рано или поздно предают! Вместо того, чтобы жить с соседями в мире и согласии, они со всеми в плохих отношениях, как марионетки управляются другими странами. Почему так называемое цивилизованное мировое сообщество не осуждает эту варварскую агрессию, почему поддерживает армянских фашистов, обеспечивает их оружием, чтобы убивали наших мирных граждан? Почему не вводит санкции? Но Армения во главе со своим ополоумевшим Пашиняном все равно потерпит сокрушительное поражение!", - сказал народный артист.

Профессор Вамиг Мамедалиев подчеркнул, что народ гордится своим Верховным главнокомандующим, Президентов Азербайджана Ильхамом Алиевым, который своим высоким уровнем культуры и знаний, как политический и государственный лидер мирового уровня защищает интересы страны, весь народ вместе с армией очищает свою землю от армянского фашизма, который на протяжении около 30 лет оккупировал наши территории.

"Бесполезно нас страшить своими бомбардировками, наша армия уже очистила часть оккупированной территории от армянской чумы и дойдет до конца, мы вернем свои Ханкенди, Лачын, Шушу, Кельбеджар, Агдам и другие города и села. Наш Президент неоднократно предлагал им мир, но они не понимают человеческого языка, и ради своих звериных инстинктов готовы пожертвовать всем. Сколько раз они нарушали гуманитарное перемирие, причем, убивая наших мирных граждан. Эти армянские вояки не мужчины, а подлые создания! Карабах – это Азербайджан! Я неоднократно был в Шуше – это душа нашего народа, без которой мы не сможем жить. Это прекрасный край и консерватория нашей музыкальной и поэтической культуры. Желаю Азербайджану скорейшей победы над армянским фашизмом! Миллионы беженцев вернутся в родные края, в нашей стране, наконец, наступит мир, и каждый из нас в эти дни Отечественной войны приближает этот прекрасный миг", - добавил Вамиг Мамедалиев.

С 27 сентября в результате обстрела вооруженными силами Армении азербайджанских населенных пунктов погибли более 80 гражданских лиц, из них 20 женщин и 10 детей, около четырехсот раненых, разрушено более 500 гражданских и жилых объектов, около 2 500 частных домов.

(Автор: Вугар Иманов)

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