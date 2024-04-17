Азербайджанцы – талантливая, музыкальная нация - народный артист России Дмитрий Маликов

БАКУ /Trend Life/ - Популярный певец, композитор, пианист, народный артист России Дмитрий Маликов выступил с концертом в THE GRAND в Баку на живописном побережье курортного городка Sea Breeze Resort, сообщает Trend Life.

До концертной программы исполнитель пообщался с представителями отечественных СМИ, рассказал о том, что его связывает с прекрасным городом Баку.

"Для меня Баку - это необычный город, ведь именно здесь, в 1987 году, состоялось мое самое первое выступление в составе ансамбля "Самоцветы" - группы моего отца (прим. – создатель и бессменный руководитель ВИА "Самоцветы" народный артист России Юрий Маликов). Это был выездной концерт "Песни года", выступали летом, на открытой площадке в амфитеатре. Фактически это был мой первый эстрадный выход на сцену. Поэтому я всегда с трепетом посещаю Баку. В 90-е годы, конечно, приезжал почаще, сейчас получается чуть реже, но моя связь в Баку никогда не прерывалась. Мне очень много пишут поклонницы из Азербайджана. Мечтаю я и о большом концерте во Дворце Гейдара Алиева. Последний раз там выступал на 70-летнем юбилее народного артиста Азербайджана, известного певца и композитора Полада Бюльбюльоглу", - сказал он.

Дмитрий Маликов признался, что на следующий день после концерта в THE GRAND планирует совершить прогулку по центру Баку и насладиться красотой столицы Азербайджана.

"Специально взял билеты на вечерний рейс, чтобы рано утром погулять по городу. Вместе со мной приехала моя супруга, вообще, это большая редкость, она не часто ездит со мной по гастролям, но в Баку приехала. Супруга впервые в Баку, она под большим впечатлением. Здесь хочется гулять, наслаждаться атмосферой Старого города (прим.- Ичери Шехер), погодой, солнцем… Мне говорили, что город, страна развиваются стремительно, невероятно, становятся фантастически красивыми. Но Азербайджан всегда был красивой страной. Однако, самое главное, что отличает вашу землю - это люди. Люди очень гостеприимные, доброжелательные, крайне теплые, душевные, вот, поэтому я себя здесь чувствую хорошо", - отметил он.

Маликов также упомянул о дружбе своего отца Юрия Маликова и легендарного азербайджанского певца и композитора Муслима Магомаева.

"Папа просил всем рассказать, что Муслим Магомаев написал песню для ВИА "Самоцветы". Называется она "Мы для песни рождены", кстати, она есть в открытых источниках, вы можете послушать. Я тоже помню ее еще с детства. Также папа подчеркнул, что такой популярности как у Муслима Магомаева не было вообще ни у кого.

Эмин (прим. – народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN)) показывал архивные съемки, записи Муслима Магомаева. Он, конечно, уникальный композитор, исполнитель. А еще, я, как и он в каком-то смысле "слуга двух господ", потому что он соединял в себе классическую музыку и эстраду, это то, чем я тоже пытаюсь заниматься. Еще у меня есть и детские просветительские программы. Надо мне, кстати, обязательно приехать в Азербайджан с программой "Уроки музыки". Это такие мотивирующие мастер-классы, чтобы дети обязательно занимались классической музыкой. С этой программой я практически всю Россию объехал, порядка двухсот встреч провел. Если я вижу, что у ребенка есть азербайджанские корни, то обязательно будет талант к музыке, и не важно, на каком музыкальном инструменте он играет - будь то фортепиано, или народный инструмент, или он поет. У вас талантливая, музыкальная нация", - рассказал артист.

В дискографии музыканта есть инструментальные композиции, созданные под влиянием музыки разных культур. И по словам народного артиста России, ему будет интересно создать музыкальное произведение, используя мотивы азербайджанского мугама.

"Нужно будет приобрести музыкальные диски с мугамом и обязательно их послушать. Уверен, эта музыка меня вдохновит. Потому что, действительно, музыка часто рождается под впечатлением от путешествий. Думаю, что и после этого визита в Баку тоже появится новое произведение", - подчеркнул он.

Делясь впечатлениями от визита, Дмитрий Маликов не мог не выказать восторга от азербайджанской национальной кухни, подчеркнув что она вкусная и разнообразная.

"Кстати, мне понравилось местное вино - белое. Шикарное, ничем не уступает итальянским или французским винам. Ну, а что касается еды, конечно, нам готовят посылки, я это знаю (улыбается). В Баку всегда заказываю осетрину, здесь она особенно вкусная, готовят тут иначе", - добавил он.

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