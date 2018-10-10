Певец и поэтесса - Фаик Агаев и Нармина Мамедзаде: комедийный мини-фильм (ВИДЕО, ФОТО)

10 октября 2018 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На телеканалах и социальных сетях представлен новый клип народного артиста Азербайджана Фаика Агаева "Gözüm dəyməsin sənə" (Как бы не сглазить тебя), сообщает Trend Life.

Проект снят в виде мини-фильма в комедийном жанре, что явлется новшеством в отечественном клипмейкерстве, а, по словам режиссера, клип стал одним из самых дорогих. Над проектом работали около 60 человек.

Героиню клипа сыграла поэтесса, писательница и художница Нармина Мамедзаде, в которую влюбляется офисный работник, воплощенный Фаиком Агаевым. Он делает все, чтобы завоевать сердца возлюбленной…

Клип снят режиссером Наилем Наибоглу на слова Джавида Шахбазбекова и музыку Nadir Nağdpul. Автор сценария – Алекс Анищенко, оператор – Delee, цветовая коррекция – Эмин Мурадов, звукорежиссер – Тимур Абдуллаев, монтажер – Ахмед Али. Интересно, что в клипе снялись медийные лица, певцы и актеры – народный артист Мурад Дадашов, заслуженные артисты Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов, Тунзаля Алиева, Сона Бабаева и Мирза Агаебейли, реперы Nadir Nağdpul и Ramil Nabran, танцовщица Фатима Фаталиева и ее сын Гусейн, стилист Роман Мамедов, актриса Мансура Алиева, танцевальная группа «Grifon» под руководством Шахина Гусейнова.

Напомним, что презентация клипа состоялась 1 октября в CinemaPlus торгового центра Gənclik Mall с участием творческого коллектива и вызвала большой ажиотаж среди поклонников Фаика Агаев и СМИ.

(Автор: Вугар Иманов)

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