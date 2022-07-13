В рамках летнего фестиваля Şazeli Bahçe в Баку прошел концерт турецкой звезды Ферхата Гёчера (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках летнего фестиваля Şazeli Bahçe в Баку состоялся концерт турецкой звезды Ферхата Гёчера, сообщает Trend Life.

На протяжении двух часов Ферхат Гёчер вместе со своим оркестром радовал гостей вечера хитами и новыми композициями, очень тепло общаясь со зрителями, делясь своими воспоминаниями и творческими проектами.

Певец особо подчеркнул духовную и культурную связь наших братских народов, пригласив на сцену композитора, заслуженного деятеля искусств Говхар Гасанзаде, которая на протяжении около 30 лет своим творчеством завоевала большое уважение в Турции. Ее композиции исполняют известные турецкие музыканты. Было отмечено, что вместе они реализуют в будущем проект, продолжая развитие и укрепление культурных связей между Азербайджаном и Турцией.

После концертной программы до утра была представлена программа турецкого диджея Ийита Йапыджи.

Ферхат Гёчер - выпускник Стамбульского медицинского университета, вокального факультета Государственной консерватории Стамбульского университета, был солистом Государственного театра оперы и балета Стамбула. В 2012-2014 годах являлся Послом доброй воли ЮНИСЕФ в Турции.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане Şazeli Bahçe, который находится на территории Dalga Beach Aquapark Resort. 20 июля здесь выступит Алишан, 27 июля – Гюльбен Эрген, 3 августа – Ченгиз Куртоглу, 5 августа – Ройя Айхан, 17 августа – Ирем Дериджи.

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