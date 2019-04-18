Как решить проблемы с позвоночником – советует специалист медцентра "NIRRIN" Наиля Мамедова (ВИДЕО, ФОТО)

В последние годы увеличилось количество детей и подростков, у которых имеется искривление позвоночника. Как решать данную проблему? Какие есть методы лечения? На вопросы отвечает врач- педиатр, специализированный ортопед медицинского центра "NIRRIN" Мамедова Наиля.

- В последние годы увеличилось количество детей и подростков, у которых имеется искривление позвоночника. Что можете сказать о данной проблеме?

- Сколиоз занимает первое место среди хронических прогрессирующих заболеваний у школьников. Сколиоз – это фиксированное боковое искривление позвоночника. Он может быть как врожденным, так и приобретенным. Причинами могут быть: ДЦП (детский паралич), полиомиелит, врожденные дефекты позвонков, травмы, полученные во время родов, рахит, ожоги, нерациональная нагрузка, различные заболевания легких и плевры. По виду деформации может быть: С – образный, S – образный, Z – образный. По течению:

1) прогрессирующий, не прогрессирующий

2) компенсированный, не компенсированный

Клинические проявления: асимметрия надплечий, углов лопаток, треугольников талии, перенос таза, деформации грудной клетки и т д. Родители замечают это с началом активного роста у ребенка (8 – 11 лет), появляется сутулость.

- Когда советуете молодым родителям обращаться к вам?

- Как только малышу исполнится месяц или полтора. На самом деле, изменения бывают у ребенка с самого рождения, но бывают выраженные - не в столь явной форме. Несимметричные складки на ножках, переворот на живот только через одну сторону, привычный наклон головы, поза банана – ребенок лежит дугой, вот на эти признаки нужно обратить внимание.

- Какие методы обследования проводятся в вашей клинике?

- При осмотре с помощью сколиометра определяется наличие сколиоза, кифоза, лордоза. Проводятся измерения для записи в курсовую книжку. Инклиометром проводятся замеры, для выявления ротации позвонков. Это специальный инструмент для измерения показателей асимметрии торса.

- Какие методы лечения применяются в вашей клинике?

- Лечение - консервативное. Это касается в основном сколиоза I-II- III-й степени:

1) ортопедический режим : группа на уроках физкультуры, противопоказаны асимметричные виды спорта ( большой теннис, волейбол)

2) корсет, реклинатор,

3) ЛФК – для каждого пациента составляется комплекс упражнений, которые выполнять нужно ежедневно,

4) лечебный массаж,

5) физиотерапия: электорфорез, электромиостимуляция, аппликации с парафином (повторными курсами каждые 3 месяца),

6) осмотр стоп (применение набоек), измерение конечностей,

7) коррекция сопутствующих заболеваний совместно с эндокринологом, диетологом, невропатологом, гастроэнтерологом (ожирение, заболевания органов дыхания, желудочно – кишечного тракта).

Особенностью лечения в нашей клинике является применение дыхательной гимнастики, йоготерапии – специальные упражнения, которые могут остановить прогрессирование на более поздних стадиях. Кинеизотерапия – упражнения, выполняемые на специальном оборудовании. Ежемесячный мониторинг – проводятся контрольные замеры сколиометром, что позволяет избегать частые рентгенографические исследования.

- С какими заболеваниями чаще всего к вам обращаются взрослые?

- Ожирение, остеохондроз, грыжи, протрузии и т.д. Компьютерная шея – боли в шее, напряжение мышц шеи, головные боли (основные жалобы). Послеродовое восстановление. Остеохондроз, грыжи , протрузии чаще развивается у тех, кто страдает сколиозом. Правильно специально подобранные асаны йоги и йогическое дыхание успешно применяются при лечении вышеперечисленных заболеваний.

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