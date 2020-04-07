Актер Джей Бенедикт скончался от коронавируса

БАКУ /Trend Life/ - Актер Джей Бенедикт (Jay Benedict) скончался в США в возрасте 68 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией (COVID-19), сообщает Trend Life со ссылкой на зарубежные СМИ.

Джей Бенедикт родился 11 апреля 1951 года. Он сыграл в таких фильмах, как "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Кармен", "Французская революция", "Виктор/Виктория", а также сериалах "Лексс", "Джонатан Крик" "Лиллехаммер" и других.

Эпизод актера в "Звездных войнах" включен в отдельный сборник не попавших в картину кадров.

(Автор: Джани Бабаева)