Актер Джей Бенедикт скончался от коронавируса
БАКУ /Trend Life/ - Актер Джей Бенедикт (Jay Benedict) скончался в США в возрасте 68 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией (COVID-19), сообщает Trend Life со ссылкой на зарубежные СМИ.
Джей Бенедикт родился 11 апреля 1951 года. Он сыграл в таких фильмах, как "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Кармен", "Французская революция", "Виктор/Виктория", а также сериалах "Лексс", "Джонатан Крик" "Лиллехаммер" и других.
Эпизод актера в "Звездных войнах" включен в отдельный сборник не попавших в картину кадров.
(Автор: Джани Бабаева)
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